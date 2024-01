Branik in Sip Šempeter potrdila drugo in tretje mesto

Ljubljana, 12. januarja - Po treh tednih odmora se je danes nadaljevalo državno odbojkarsko prvenstvo. Na sporedu sta bili dve tekmi modre skupine ženske lige, drugo in tretje mesto po prvem delu tekmovanja sta potrdila Nova KBM Branik in Sip Šempeter. Mariborčanke so brez večjih težav ugnale Luko Koper, Šempetranke pa so proti Gen-I Volleyju izgubile niz.