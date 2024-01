Obolelim zaradi azbesta pomagajo tudi v posebni ambulanti na Golniku

Deskle, 12. januarja - Leta 2003 so v Sloveniji prepovedali uporabo azbesta, vendar je tega v okolju še vedno veliko. Ljudje še vedno zbolevajo. Slovenski pulmologi so se dogovorili za enotno obravnavo bolnikov, v bolnišnici na Golniku pa so zanje odprli ambulanto, je danes na dogodku Društva obolelih zaradi azbesta dejal njegov predsednik Hasib Brdar.