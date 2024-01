Doha, 12. januarja - V Dohi se je začelo azijsko nogometno prvenstvo, na katerem bo imela v selektorju Uzbekistana Srečku Katancu svojega posameznika tudi Slovenija. Uvodno tekmo sta odigrala gostitelj in branilec naslova Katar in Libanon, domači so v skupini A tekmo dobili s 3:0 (1:0).