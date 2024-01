Ljubljanska borza v tem tednu z rastjo

Ljubljana, 12. januarja - Osrednji indeksi na Ljubljanski borzi so prvi celoviti trgovalni teden leta končali pozitivno. Indeks najpomembnejših delnic SBI TOP je na tedenski ravni pridobil 1,19 odstotka in današnje trgovanje končal pri 1277,35 točke. Borzni posredniki so sklenili za 7,8 milijona evrov poslov.