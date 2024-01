Klub županj na Vranskem o prilagajanju na podnebne spremembe in odzivnosti v kriznih razmerah

Ljubljana/Vransko, 12. januarja - Članice Kluba županj so na današnjem srečanju, ki ga je gostila županja Vranskega Nataša Juhart, spregovorile o prilagajanju na podnebne spremembe. Opravile pa so tudi razpravo o pripravljenosti ekip civilne zaščite in odzivnosti v primeru kriznih razmer, so sporočili iz Skupnosti občin Slovenije.