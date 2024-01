Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 12. januarja - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad izhodišča. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozdravili dobre poslovne rezultate nekaterih podjetij v zadnjem lanskem četrtletju, obenem pa še vedno upajo na čim prejšnje znižanje ključne obrestne mere.