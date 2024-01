V CD slovenska operna noviteta Heloiza (in Abelard)

Ljubljana, 14. januarja - V Cankarjevem domu (CD) bo drevi premierno zaživela operna noviteta libretista Milana Dekleve in skladatelja Petra Kopača. Komorna opera osvetljuje življenje srednjeveškega francoskega sholastičnega filozofa, teologa, skladatelja in pesnika Petra Abelarda ter njegove življenjske sopotnice Heloise d'Argenteuil - nune, filozofinje in pisateljice.