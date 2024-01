Trije državljani Romunije zaradi suma petih velikih tatvin v priporu

Nova Gorica, 12. januarja - Policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v ponedeljek zaradi utemeljenega suma storitve petih kaznivih dejanj velike tatvine prijeli tri državljane Romunije, stare 25, 30 in 22 let. Zanje je preiskovalni sodnik v sredo odredil sodni pripor, zagrožena kazen pa je do pet let zapora, so sporočili iz PU Nova Gorica.