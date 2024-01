Treningi v Sapporu še brez Slovenk in Kanadčank, kvalifikacije v soboto

Sapporo, 12. januarja - Slovenska četverica smučarskih skakalk na čelu z nosilko rumene majice v svetovnem pokalu Niko Prevc je na Japonsko, kjer bosta v Sapporu in Zau naslednji postojanki sezone, prispela brez opreme in prtljage. Tudi zato so prvi trije skoki za trening na veliki skakalnici minili tudi brez najboljše skakalke to zimo. Kvalifikacije bodo šele v soboto.