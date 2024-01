Izidi superveleslaloma alpskih smučark v Altenmarkt-Zauchenseeju

* Izidi: 1. Cornelia Hütter (Avt) 1:13,17 2. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:13,26 +0,09 3. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:13,38 +0,21 4. Federica Brignone (Ita) 1:13,49 +0,32 5. Marta Bassino (Ita) 1:13,62 +0,45 6. Ariane Rädler (Avt) 1:13,66 +0,49 7. Mirjam Puchner (Avt) 1:13,73 +0,56 8. Stephanie Venier (Avt) 1:13,74 +0,57 9. Joana Hählen (Švi) 1:13,93 +0,76 10. Jasmine Flury (Švi) 1:14,13 +0,96 ... 41. Ilka Štuhec (Slo) 1:15,58 +2,41 ... * Svetovni pokal, razvrstitev, ženske: - skupno (17/43): 1. Mikaela Shiffrin (USA) 929 točk 2. Federica Brignone (ITA) 747 3. Petra Vlhova (SVK) 722 4. Lara Gut-Behrami (SUI) 609 5. Sara Hector (SWE) 458 6. Sofia Goggia (ITA) 450 7. Michelle Gisin (SUI) 363 8. Lena Dürr (GER) 350 9. Valerie Grenier (CAN) 345 10. Cornelia Hütter (AUT) 340 ... 40. Andreja Slokar (Slo) 94 44. Ana Bucik (Slo) 83 45. Ilka Štuhec (Slo) 79 57. Neja Dvornik (Slo) 45 ... - superveleslalom, ženske (3/11): 1. Cornelia Hütter (Avt) 230 točk 2. Federica Brignone (Ita) 195 3. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 173 4. Sofia Goggia (Ita) 160 5. Lara Gut-Behrami (Švi) 120 6. Joana Hählen (Švi) 89 7. Mirjam Puchner (Avt) 82 8. Marta Bassino (Ita) 81 9. Corinne Suter (Švi) 76 10. Michelle Gisin (Švi) 72 ... 29. Ilka Štuhec (Slo) 16 ...