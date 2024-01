Lani največ povpraševanj za storitve na področju toplotnih črpalk

Ljubljana, 12. januarja - Stranke, ki na portalu Primerjam iščejo različne storitve, so lani v primerjavi s predlani oddale za skoraj 10 odstotkov več povpraševanj. Najbolj iskane so bile storitve za toplotne črpalke, solarne sisteme, okna, streho, vrata, čistilne servise, arhitekte, gradnjo hiše, slikopleskarstvo ter urejanje okolice in dvorišč.