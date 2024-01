Napadi na Jemen terjali smrtne žrtve

Sana, 12. januarja - V ameriških in britanskih napadih na cilje v Jemnu, ki so pod nadzorom uporniških hutijev, je bilo ubitih pet borcev uporniškega gibanja, še šest pa je bilo ranjenih, so danes sporočili hutiji. Dodali so, da njihove oborožene sile ne bodo oklevale z napadi na sovražnike in zagrozili, da napadi ZDA in Velike Britanije ne bodo ostali brez odgovora.