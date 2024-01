Zaradi temperaturnega obrata danes in prihodnjih dneh onesnažen zrak v nižinah

Ljubljana, 12. januarja - Agencija za okolje opozarja, da bodo danes in v naslednjih dneh presežene dnevne mejne vrednosti delcev PM10 v večjem delu Slovenije. Visoke ravni so posledica povečanih izpustov in izrazitega temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah. Kljub sončnemu vremenu ne pričakujejo znatnega znižanja ravni delcev, so še sporočili iz Arso.