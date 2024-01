Vreme: Ponoči bo povečini jasno, le v vzhodni Sloveniji se bo oblačnost povečala

V petek bo v zahodni in osrednji Sloveniji precej jasno, v vzhodni pa zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem ob šibki burji do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla.

V nedeljo se bo v zahodnih in osrednjih krajih pooblačilo, v vzhodni in severni Sloveniji pa bo še deloma jasno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vetrovi vzhodnih smeri doteka k nam v višinah prehodno nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči in v petek bo v krajih vzhodno od nas prehodno več oblačnosti, drugod bo precej jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju občasno zmerna burja.