Vlada soglaša z imenovanjem Viktorije Tomič za direktorico Klinike Golnik

Ljubljana/Golnik, 11. januarja - Vlada je na današnji seji podala soglasje k imenovanju Viktorije Tomič za direktorico Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Za direktorico s polnim mandatom je Tomič, ki je funkcijo vršilke dolžnosti opravljala od oktobra 2022, svet klinike sicer imenoval 30. novembra lani, in sicer za mandatno dobo štirih let.