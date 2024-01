Število piratskih napadov na ladje lani navzgor

London, 11. januarja - Mednarodni urad za pomorstvo (IMB) je lani po svetu zabeležil 120 piratskih in drugih oboroženih napadov na ladje, je danes sporočila organizacija s sedežem v Londonu. Skupno so pirati uspešno napadli 105 ladij, izvedli pa so tudi devet poskusov napada. Poleg tega so štiri ladje ugrabili, na dve pa streljali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.