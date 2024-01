V kranjskem gledališču Rushdiejev Harun in morje zgodbe

Kranj, 11. januarja - Prešernovo gledališče Kranj za tretjo premiero sezone pripravlja uprizoritev romana Salmana Rushdieja Harun in morje zgodb. Gre za fantazmagorično zgodbo o svobodi govora, ki so jo pred sobotno premiero režiserka in avtorica dramatizacije Ivana Djilas ter drugi ustvarjalci predstavili na današnji novinarski konferenci.