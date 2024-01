Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne malenkost v minusu

Ljubljana, 11. januarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja zdrsnil za 0,02 odstotka. Pod gladino so ga potisnile predvsem delnice Telekoma Slovenije, ki so se pocenile za več kot dva odstotka. Vlagateljem so zaenkrat najbolj zanimive Krkine delnice, s katerimi so doslej opravili za 386.000 evrov poslov.