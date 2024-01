V BiH v zadnjem času več napadov na t. i. povratnike

Sarajevo, 11. januarja - V Bosni in Hercegovini se je v minulih dneh zvrstil niz incidentov in napadov na bošnjaške izseljence, ki so se vrnili v Republiko Srbsko, t. i. povratnike, pa tudi na srbske povratnike v drugi entiteti, Federaciji BiH. Incidente sta v sredo ostro obsodila tako visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt kot veleposlaništvo ZDA.