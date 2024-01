Prenos v živo - izjava za medije Gibanja Svoboda

Ljubljana, 11. januarja - V video servisu STA bo danes ob 12. uri dostopen prenos v živo z izjave za medije Gibanja Svoboda, na kateri se bodo poslanka Nataša Avšič Bogovič, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in državna sekretarka Tina Seršen odzvali na trditve o zelenem prehodu in predlogu novega energetskega zakona.