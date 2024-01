Zbudili smo se v mrzlo jutro, tudi ob morju pod ničlo

Ljubljana, 11. januarja - Davi smo se zbudili v mrzlo jutro. Povsod, tudi ob morju, so namerili temperature pod ničlo. Kot kaže, je to bilo v večjem delu države najbolj mrzlo jutro te zime. Najnižje temperature so bile izmerjene v Babnem Polju minus 13 in v Novi vasi na Blokah minus 12 stopinj Celzija, je za STA povedal dežurni meteorolog na Arsu Brane Gregorčič.