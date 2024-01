Newyorška borza trgovalni dan zaključila pozitivno

New York, 10. januarja - Indeksi na newyorški borzi so trgovanje sklenili v zelenem. Tečaji delnic na Wall Streetu so se zvišali, saj je poročilo ameriškega ministrstva za delo pokazalo, da se inflacija umirja, kar bi lahko privedlo do tega, da bi ameriška centralna banka znižala obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.