Nemški strojevodje znova stavkajo, na cestah tudi kmetje

Berlin, 10. januarja - Stavka nemških strojevodij je danes zjutraj skoraj ustavila potniški železniški promet po vsej Nemčiji. Številni zaposleni so stavko začeli ob 2. uri zjutraj, je sporočil upravljavec nemških železnic Deutsche Bahn. V tovornem prometu se je stavka začela že v torek ob 18. uri in bo trajala do petka do 18. ure. Protestirali so tudi kmetje.