Ljubljana, 10. januarja - V zadnjih dveh tekmah 20. kroga evrolige so se zmage veselili košarkarji Barcelone in Maccabija. Katalonci so doma premagali Olympiakos s 86:78, Izraelci pa so bili v svojem novem domovanju v Beogradu boljši od Virtusa iz Bologne s 95:78.