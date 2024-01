Letošnje vodilo v Dražgošah Z uporom in bojem do svobode

Dražgoše, 10. januarja - Organizacijski komite za prireditve Po stezah partizanske Jelovice v nedeljo v Dražgošah pripravlja že 67. spominsko slovesnost ob obletnici dražgoške bitke, od katere v teh dneh mineva 82 let. Sporočilo letošnje slovesnosti bo Z uporom in bojem do svobode, slavnostni govornik pa bo evropski poslanec Matjaž Nemec.