Klakočar Zupančič za organizacijo posveta o otrokovih pravicah v sodnih postopkih

Ljubljana, 10. januarja - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije Darjo Groznik in predsednico Nacionalnega odbora za otrokove pravice Vlasto Nussdorfer. Sogovornice so spregovorile predvsem o možnosti organizacije posveta, ki bi v ospredje postavil otrokove pravice v sodnih postopkih, so sporočili iz DZ.