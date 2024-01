Kriminalisti hrvaška državljana ovadili ponarejanja vrednostnih papirjev

Krško, 10. januarja - Novomeški kriminalisti so hrvaška državljana ovadili kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov in ponarejanja vrednostnih papirjev. Osumljena sta s ponarejeno osebno izkaznico slovenskega državljana odprla transakcijski račun v Litvi in ponaredila več menic v vrednosti 1,7 milijona evrov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.