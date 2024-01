Konjiški proračun letos visok slabih 18 milijonov evrov

Slovenske Konjice, 20. januarja - Konjiški občinski svetniki so tik pred koncem leta potrdili proračun za leto 2024, ki je zakoličen pri slabih 18 milijonih evrov, kar je nekaj manj kot lani. Občina načrtuje za nekaj manj kot 17 milijonov evrov prihodkov, primanjkljaj pa bodo med drugim pokrivali z zadolževanjem v višini milijona evrov in sredstvi iz preteklih let.