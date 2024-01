Ljubljanski policisti preiskujejo rop prodajalne za Bežigradom

Ljubljana, 10. januarja - Neznana zamaskirana moška sta v torek okoli 6. ure v prodajalni na območju Bežigrada v Ljubljani od uslužbenke s pištolama zahtevala denar. Iz blagajne sta odtujila nekaj bankovcev in kljub temu, da so ju zaposleni skušali zadržati, peš zbežala s kraja. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.