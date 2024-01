Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 10. januarja - Danes bo delno jasno, čez dan se bo tudi v notranjosti Slovenije postopno razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Na Primorskem bo pihala bo šibka do zmerna burja, ki bo počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.