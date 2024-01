Dončićevih 31 točk je bilo premalo za Memphis Grizzlies

Dallas, 10. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doživeli poraz na domačem parketu proti ekipi Memphis Grizzlies, ki je slavila zmago z izidom 120:103. Slovenski as pri domačem Dallasu Luka Dončić je odigral 36 minut in v tem času na parketu dosegel 31 točk, v statistiko pa je vpisal še šest skokov, šest podaj in tri ukradene žoge.