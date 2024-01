Celje, 9. januarja - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi 4. kroga drugega dela državnega prvenstva v Celju premagali Sij Acroni Jesenice s 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) in so zdaj na lestvici drugi. V prvi tekmi tega kroga je že decembra SŽ Olimpija premagala Triglav z 8:1.