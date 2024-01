Indijsko vrhovno sodišče razveljavilo izpustitev storilcev skupinskega posilstva

New Delhi, 9. januarja - Indijsko vrhovno sodišče je v ponedeljek razveljavilo predčasno izpustitev iz zapora enajst moških, ki so bili obsojeni na dosmrtni zapor zaradi skupinskega posilstva noseče muslimanke leta 2002 in umora 14 muslimanov med medverskim nasiljem v zahodni zvezni državi Gujarat. Najvišje sodišče v državi je tudi odredilo njihovo vrnitev v zapor.