Dunaj, 9. januarja - Na smučišču Hochoetz na Tirolskem je davi z višine približno sedmih metrov padla gondola, vse štiri osebe v njej pa so bile huje poškodovane, je sporočila avstrijska policija. Na kraj nesreče so kmalu prispeli reševalci. Žičnico so zaradi nesreče ustavili.