Pirc Musar: Slovenski vojaki v tujini so pomembni predstavniki vrednot Slovenije

Ljubljana, 9. januarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar, obrambni minister Marjan Šarec in načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš so danes nagovorili pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah v tujini. Predsednica je med drugim izpostavila, da so vojaki pomembni predstavniki vrednot Slovenije v tujini.