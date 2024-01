Ljubljanska borza: Indeks pridobil petino odstotka

Ljubljana, 9. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,21 odstotka in se ustalil na 1275,38 točke. Večjo rast je preprečila pocenitev delnic Luke Koper in NLB. Promet je znašal 1,43 milijarde evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Cinkarne Celje in Krke.