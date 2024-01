Fajon: Boj proti podnebnim spremembam pomeni tudi naslavljanje konfliktov in migracij

Ljubljana, 9. januarja - Zavedanje, da smo v stanju konstantnih kriz, je pomembno za uspešno naslavljanje izzivov, kot so podnebne spremembe, so se strinjali sodelujoči na dogodku ob izdaji letošnje revije The Adriatic. "Boj proti podnebnim spremembam pomeni tudi naslavljanje konfliktov in migracijske problematike," je med drugim dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.