Burja na Primorskem povzroča težave v prometu

Vipava, 9. januarja - Močna burja, ki v sunkih presega hitrost 100 kilometrov na uro, na Primorskem povzroča težave v prometu. Na regionalni cesti Manče-Vipava se je prevrnilo več tovornjakov, zaradi česar je promet močno oviran. Zaradi burje je zaprta tudi primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani.

Kot opozarja Agencija RS za okolje, je burja na izpostavljeni legah na Primorskem v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro.

Močna burja povzroča težave v prometu. Na regionalni cesti Manče-Vipava več prevrnjenih tovornih vozil močno ovira promet, na prometnoinformacijskem centru pa voznike opozarjajo, naj upoštevajo omejitve zaradi močnih sunkov burje.

V dopoldanskem času je burja prevrnila štiri tovorna vozila in kombi s priklopnim vozilom, ki niso upoštevali omejitev. Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica, je ob 7.21 močan sunek burje prevrnil tuj kombi s priklopnim vozilom, na katerem je bila naložena počitniška prikolica na regionalni cesti pred Podnanosom. Ob tem 45-letni voznik, državljan Romunije, in sopotnik nista bila poškodovana.

Na prevrnjen tovornjak so novogoriški policisti naleteli tudi ob 9.42, ko se je v bližini Podnanosa prevrnilo tuje tovorno vozilo, ki ga je vozil 61-letni voznik iz Srbije. Slednji je vozil na cesti Podnanos - Vipava, v prometni nesreči pa ni bil poškodovan. Na regionalni cesti Vipava - Manče se je ob 10.40 prevrnil tovornjak s priklopnikom, hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil 23-letni voznik, državljan Hrvaške. Zaradi predvidoma lažje poškodbe je bil odpeljan v Zdravstveni dom Ajdovščina.

Prav tako je zaradi burje zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina.

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalnih cestah Vipava-Ajdovščina in Razdrto-Podnanos-Manče-Vipava pa velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.