Vreme: Na Primorskem precej jasno, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 9. januarja - Danes bo na Primorskem precej jasno, drugod pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna, dopoldne tudi močna burja, ki bo popoldne začela slabeti. Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem od 2 do 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na Primorskem delno jasno. Čez dan se bo postopno razjasnilo tudi v notranjosti Slovenije, le ponekod v južnih krajih bo ves dan pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, na Primorskem okoli 0, najvišje dnevne od -5 do 1, na Primorskem do 6 stopinj Celzija.

Opozorilo: Dopoldne bo burja na izpostavljeni legah na Primorskem v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro.

Obeti: V četrtek bo pretežno jasno z mrzlim jutrom. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. V petek bo v notranjosti Slovenije spet zapihal severovzhodnik, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. V vzhodni Sloveniji bo zmerno, občasno pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno.

Vremenska slika: Ciklon s padavinami se je pomaknil nad Grčijo. Iznad severozahodne sega nad srednjo in deloma vzhodno Evropo ter Balkan območje visokega zračnega tlaka. K nam od severovzhoda priteka hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, ob severnem Jadranu in v sosednjih krajih Italije pa precej jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja, ki bo bo proti večeru postopno slabela. V sredo se bo postopno zjasnilo. Nekaj povečane oblačnosti bo vztrajalo v severozahodni Hrvaški ter nad severnim Jadranom. Še bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.