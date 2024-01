Maribor, 9. januarja - Policija preiskuje rop poslovnega prostora v centru Maribora. V ponedeljek okoli 17.45 je moški, po prvih informacijah visok od 170 do 180 centimetrov, suh, z oranžnorumeno brado, oblečen v temnejši moder pulover, modre hlače in črno jakno s kapuco pristopil do zaposlene in zahteval denar, po dejanju pa pobegnil v neznano smer.