Župani posavskih občin lansko leto ocenjujejo kot uspešno

Dobova, 9. januarja - Župani posavskih občin delo v preteklem letu ocenjujejo kot dobro in uspešno. Med drugim izpostavljajo nekatere uspešno izpeljane projekte in poudarjajo dobro medsebojno sodelovanje. V odnosu do države pa bi si želeli, da bi ta imela več posluha za obmejna območja ter da načrtovanje gradnje drugega bloka Nek ne bi potekalo mimo njih.