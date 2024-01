Obračuna z vrha Coloradu in Vancouvru

New York, 9. januarja - Severnoameriška hokejska liga NHL je ponoči ponudila dvoboja moštev z vrha vzhodne in zahodne konference. Uspešnejši sta bili zahodni zasedbi. Colorado Avalanche je v gosteh po kazenskih strelih s 4:3 odpravil Boston Bruins, Vancouver Canucks pa so prav tako v gosteh s 6:3 odpravili New York Rangers.