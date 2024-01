Celje, 8. januarja - Obetavna slovenska košarkarica Lea Bartelme je podpisala dolgoročno pogodbo s Cinkarno Celje. Za ekipo iz knežjega mesta bo igrala do konca sezone 2026/27, so na klubski spletni strani zapisale 19-kratne državne in 17-kratne pokalne prvakinje Slovenije.