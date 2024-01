BBC z dražbo redkih gramofonskih plošč Pink Floyd, Davida Bowieja, The Beatles in drugih

London, 14. januarja - Britanski BBC bo na dražbi ponudil redke gramofonske plošče iz svojega arhiva. Plošče so posnela glasbena imena, kot so Pink Floyd, David Bowie, The Beatles in Black Sabbath, kar bo priložnost za glasbofile, da dopolnijo svoje zbirke. Dražiti nameravajo skoraj 300.000 vinilnih plošč. Prva dražba bo 30. januarja.