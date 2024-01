Vreme: Zvečer in ponoči bo oblačno

Ljubljana, 8. januarja - Zvečer in ponoči bo oblačno. Na zahodu se bo delno razjasnilo. Ponekod v notranjosti še lahko občasno rahlo naletava sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, na Primorskem malo nad nič stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo na skrajnem zahodu delno jasno, drugod bo še precej oblačno. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja, ki bo v noči na sredo postopno slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem od 2 do 6 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bo postopno razjasnilo. Na Primorskem bo še pihala burja. V četrtek bo pretežno jasno z mrzlim jutrom.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem, Balkanom in Črnim morjem je ciklonsko območje, nad severnim delom Evrope pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s severovzhodnimi vetrovi priteka hladnejši in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, le ob severnem Jadranu bo ponekod delno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zmerna, pod Velebitom močna burja. V torek bo pretežno oblačno, ob obali severnega Jadrana in hribovitem svetu Italije in Avstrije pa precej jasno. Burja se bo še nekoliko okrepila.