Ljubljanska borza: Telekomove delnice pridobile več kot šest odstotkov

Ljubljana, 8. januarja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za skoraj dva milijona evrov poslov, od tega največ (495.000 evrov) z delnicami Cinkarne Celje, ki so pridobile 4,82 odstotka. Še več (6,56 odstotka) so pridobile delnice Telekoma Slovenije, ki so bile po prometu danes na drugem mestu. Indeks SBI TOP se je ob tem dvignil za 0,83 odstotka.