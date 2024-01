Župan Hrastnika predsednik novoustanovljenega Združenja neodvisnih županj in županov

Hrastnik, 8. januarja - Po dveh letih napovedi in dogovarjanj so danes na Dolu pri Hrastniku župani ustanovili Združenje neodvisnih županj in županov. Izvolili so vodstvo združenja, prvi predsednik je postal župan Občine Hrastnik Marko Funkl. Združenje, ki se mu je danes pridružilo več kot 30 županj in županov, se bo zavzemalo za boljši položaj županov in občin.