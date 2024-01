Po obilnem sneženju so zlasti nevarna mesta z napihanim snegom, sveže napihana območja so na zahodnih in južnih straneh, predvsem okoli grebenov, sedel in v grapah. Kložast plaz se lahko sproži že ob majhni obremenitvi! Na posameznih strmih mestih se lahko spontano sprožijo tudi snežni plazovi nesprijetega snega. Tudi globlje v snežni odeji so prisotne šibke plasti, nevarnost je težko prepoznati brez preizkusa stabilnosti snežne odeje. Snežne razmere v visokogorju so zahtevne.

V gorah so bile ob koncu tedna obilnejše padavine. Meja sneženja se je sprva dvignila do nadmorske višine okoli 1700 metrov, v soboto čez dan pa se je spuščala. V visokogorju je tako zapadlo od 40 do 80 centimetrov snega, največ na območju Zahodnih in Južnih Julijcev ter osrednjih Karavank. V sredogorju je padlo od 20 do 50 centimetrov snega. Pod 1000 metri večinoma ostaja kopno, le v nekaterih alpskih dolinah snežna odeja sega do dna. Ob sneženju je pihal šibak do zmeren veter spremenljive smeri. V nedeljo je zapihal okrepljen severovzhodni veter, ki je prenašal sneg in gradil snežne zamete. Snežna odeja se večinoma globoko predira, v sredogorju je sprva padal južen, potem pa vse bolj suh sneg.

Danes, v ponedeljek bo pretežno oblačno in marsikje tudi megleno. Vrhovi bodo v oblačnih kapah. Manj oblačnosti bo na območju Zahodnih Julijcev. Pojavljale se bodo manjše snežne plohe. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter. Mrzlo bo, temperatura bo do srede popoldne v sredogorju in visokogorju med -5 in -10 stopinj Celzija, nato se bo nekoliko ogrelo. Severovzhodni veter bo v torek čez dan oslabel, v noči na sredo pa se bo okrepil jugovzhodnik. Do srede popoldne bo še večinoma oblačno, več jasnine bo le v torek dopoldne v Zahodnih Julijskih Alpah. V sredo popoldne se bo razjasnilo, v četrtek bo jasno in topleje.

Nastajanje snežnih zametov se bo upočasnilo. Snežna odeja se bo ob nizki temperaturi zraka le počasi stabilizirala. Nevarna bodo predvsem zmerno in zelo strma pobočja z napihanim snegom.