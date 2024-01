Zveza potrošnikov spet opozarja na prikrito inflacijo pri živilskih izdelkih

Ljubljana, 8. januarja - Na Zvezi potrošnikov Slovenije, kjer so lani v okviru kampanje o t. i. skrčflaciji opozarjali na potrošniku neprijazne prakse, s katerimi proizvajalci in trgovci prikrito dvigujejo cene izdelkov s krčenjem vsebine embalaže, so razkrili nove primere tovrstne prakse. Obenem porabnike pozivajo k pozornosti in premisleku pri nakupih.