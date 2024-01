Branilci naslova Švedi, kot svetovni prvaki na EP Danci

pripravil Aljoša Žvirc

Berlin, 8. januarja - Evropsko prvenstvo v rokometu za moške bo tudi s slovensko reprezentanco v Nemčiji potekalo med 10. in 28. januarjem. Pogled na zadnje velike turnirje razkriva navidez zaprt vrh reprezentanc, ki se borijo za kolajne. Na zadnjih dveh EP in SP so namreč v boju za kolajne vselej igrale reprezentance Danske, Francije, Švedske in Španije.